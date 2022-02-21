Дональд Трамп и Хиллари Клинтон продолжают конфликтовать перед началом новой предвыборной гонки

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21 февраля 2022, 15:18 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В США между экс-госсекретарем Хиллари Клинтон и бывшим президентом Дональдом Трампом разгорелся новый скандал. Дональд Трамп обвиняет свою оппонентку в том, что за ним незаконно шпионили, а Хиллари Клинтон уверена в том, что бывший глава государства провоцирует конфликт, чтобы скрыть свои же проступки. Известно также, что Трамп вновь получает доступ к соцсетям.



В середине февраля экс-президента обвинили в том, что он, покидая Белый дом, неправомерно забрал домой 15 коробок с правительственными документами. Некоторые из них могли содержать секретную информацию.



В первую очередь возмутились демократы, поскольку ранее республиканцы инициировали расследование ФБР по вопросу использования Хиллари Клинтон частного электронного адреса и удаления с ее компьютера секретных документов. Некоторые уверены, что именно это обстоятельство явилось основной причиной ее проигрыша на президентских выборах.



В то же время Мэгги Хаберман из The New York Times полагает, что Дональд Трамп пытался уничтожить некоторые неудобные для него материалы. В связи с этими подозрениями вскоре может быть затеяно новое разбирательство.



На фоне разгорающегося скандала спецпрокурор Джон Дарем якобы нашел доказательства того, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон платил специалистам, которые имели доступ к секретной информации, за «проникновение» в серверы нью-йоркского небоскреба Трамп-тауэр, чтобы найти связь господина Трампа с Россией. По данным Fox News, в организации слежки был замешан участник предвыборной кампании Хиллари Клинтон адвокат Майкл Сассманн, который, в частности, предоставил ФБР данные о существовании «негласного канала связи» между Trump Organization и Альфа-банком. Его подозревают во лжи сотрудникам ФБР. Так, утверждается, что юрист заявлял следователям, будто бы он представляет информацию как добропорядочный гражданин, а не как заинтересованное лицо, работающее на Хиллари Клинтон, кем он на самом деле был.



Дональд Трамп подчеркнул, что речь идет о серьезном преступлении, совершенном против него.



«В более суровый период времени в нашей стране это преступление каралось бы смертью», - заявил он.



Госпожа Клинтон выступила с заявлением, что Дональд Трамп и Fox News «отчаянно раздувают скандал, чтобы отвлечь внимание от его настоящих скандалов».



Впрочем, и сам спецпрокурор решил несколько дистанцироваться от происходящего, заявив, что документы были неверно интерпретированы СМИ правого толка и что у него не было задачи выступить с такими серьезными обвинениями. Кроме того, он пообещал наложить гриф секретности на документы, которые он будет в дальнейшем подавать в суд, чтобы не ставить под угрозу ход расследования и всех к нему причастных.



Тем временем в магазине приложений AppStore должно появится мобильное приложение для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе Дональда Трампа. Напомним, что ранее он был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Теперь же у Трампа будет новое информационное оружие.



