Политолог Алексей Мухин: Россию сдерживает «офшорная аристократия», имеющая интересы на Западе

Аргументы Недели → Политика 13+

20 февраля 2022, 22:26

Нынешний конфликт с Западом не взялся ниоткуда – это закономерный результат «Брестского мира 2.0», когда под видом похабных Беловежских соглашений Россия в 1991 году в одночасье лишилась огромных территорий – начиная с Украины и Прибалтики – за которые наши предки воевали сотни лет. Но коллективному Западу мало – поэтому западные политики во главе с элитой США продолжают «крестовый поход» с целью добить Россию. Но в этой ситуации обнадеживает, что сегодняшняя Россия – это не ослабленный Советский Союз 30 лет назад. Да и во главе страны стоит не обанкротившаяся партийная элита, а Владимир Путин, который более 20 лет спасает страну от позора 90-х в международной политике.

​«Стеклянные бусы» президента Байдена.

Правая рука не знает, что делает левая? Да нет, просто классика «разводняка» - игра в доброго и злого полицейского. Казалось бы, как прекрасно! Президент США Джо Байден напрямую обратился к россиянам и сказал, что США, НАТО и Украина якобы не угрожают России.

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги», - заявил Джо Байден.

Да, а если разобраться, то на самом деле за сладкими речами Байдена и англосаксов скрывается элементарное неуважение. Россияне на выборах избрали себе президента и Госдуму, у россиян есть законный министр иностранных дел, уполномоченный заниматься внешней политикой. Но Байден почему-то обращается «к гражданам России» - через голову законной власти. Обычно англосаксы так поступают во время «цветных революций» - чтобы активизировать народ на протест и в то же время создать ложное впечатление, будто законной власти уже нет.

Вот и с россиянами так: на словах Байден говорит правильные слова – а, если разобраться, то выходит, американский президент на деле демонстрирует, что не уважает выбор российского народа.

И все бы хорошо, да пока Байден говорит сладкие речи, украинские военные убивают на Донбассе мирных жителей, стариков и детей. Украинские военные 8 лет (!!!) из артиллерии обстреливают населенные пункты Донбасса и жилые районы Донецка.

«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!»

США, Великобритания и коллективный Запад в целом раздули в мировых СМИ истерию под общим лозунгом «Путин вторгается в Украину!» И под этим предлогом – хотя никакого «вторжения» до сих пор не было и нет, а Владимир Путин и первые лица РФ уверяют, что не собираются нападать на Украину – Байден и компания призывают ввести новые санкции против России.

И не надо рассказывать, что Запад вводит санкции против России за Донбасс. На самом деле, когда не было Донбасса - санкции вводили под предлогом «списка Магнитского». А давайте вспомним, как западные политики, актеры и общественные деятели призывали весь мир бойкотировать Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Но ведь это было еще до Донбасса и Крыма! Правильно – тогда в качестве повода «изобрели», будто Россия нарушает права ЛБГТ.

В общем, атака США и коллективного Запада вообще не привязана к тому, как ведет себя Россия. Об этом давно сказал классик: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!»

Ребята, давайте жить недружно!

США и коллективный Запад воспринимают миролюбивое поведение в стиле «Ребята, давайте жить дружно!» в стиле кота Леопольда … как слабость. Смотрите, Россия на деле демонстрирует, что готова разрешить все противоречия с Западом дипломатическим путем, действуя на основе международного права. При этом США и ЕС финансируют в России целую сеть иностранных агентов, которые поливают грязью российский народ и руководство РФ. При этом мировые СМИ нагнетают истерию про «Путин нападет» - хотя никто ни на кого не нападает. При этом украинские каратели расстреливают мирных жителей Донбасса, среди которых до 700 тысяч человек имеют паспорта Российской Федерации. При этом военно-политический блок НАТО, бомбивший Югославию и Ливию, занимается военным освоением территории Украины, вплотную подошел к российским границам и угрожает безопасности России и российского народа.

Если Россия пока говорит и показывает «Ребята, давайте жить дружно!», а ситуация только ухудшается, значит, российское руководство избрало чрезмерно мягкую линию поведения. Вспомним выражение В. В. Путина, который говорил, несколько лет назад - если сильно отжать пружину - она может и выстрелить!

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх грозит России новыми санкциями – но только в виде финансовых санкций и мер экспортного контроля. При этом Сингх подчеркнул, что новые санкции не затронут возможности России поставлять энергоносители на мировой рынок, да и отключения от системы SWIFT не будет. А глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, поддержала санкционный курс Запада в целом, но при этом высказала опасения, что новые санкции будут наносить Германии больше вреда, чем России.

Вот Вам и рецепт – Россия должна не обороняться, а наступать. Россия должна отвечать на санкции – контрсанкциями. Причем эти контрсанкции должны наносить экономике Запада ущерб, который превосходит вред для российской экономики.

А ведь это, говоря военным языком, реальный выход на оперативный простор, на котором есть где разгуляться!

Ведь именно Россия контролирует 20 % мирового рынка нефти (экспорт 239 млн т за 2021 год). Россия – лидер по поставкам природного газа, который закрывает 25 % потребностей Европы и Азии (203 млрд куб. м за прошлый год). Россия – на втором месте в мире по запасам такого энергоносителя как уголь (162 млрд. т или 16,6 % мировых запасов). Россия – на первом месте в мире по поставкам никеля, на пятом месте на рынке черных металлов, в десятке по объемам экспорта алюминия и продукции металлургии.

Россия – это неотъемлемая часть мировой экономической модели. Если Россия просто приостановит на время поставки сырья на мировые рынки, то Великая Депрессия 20-х-30-х покажется балетом «Лебединое озеро». Мировая экономика, которую так долго трансформировали в глобальную модель, где все взаимосвязано, очень быстро забуксует и рухнет! Причем не нужно «рвать с корнем» хозяйственные связи – достаточно просто приостановить участие России в мировой экономической системе.

Офшорная «аристократия помойки».

А поскольку политика – это надстройка над экономикой, то часть западных «демократий» серьезно заболеет, а часть политических режимов на Западе просто рухнет. Вот почему трезвомыслящие эксперты и политики на Западе уговаривают свои политические элиты не увлекаться эскалацией, а находить общий язык с Россией и Китаем.

Почему же Россия в ответ на нападки Запада ведет себя так неуверенно и пассивно? А потому что часть российской элиты – это самые настоящие западные агенты влияния! Все эти лисины-потанины-усмановы зарабатывают деньги в России – но выводят на Запад. Именно на Западе российская «офшорная аристократия» складирует свои счета-деньги-особняки – и как бальзаковский Гобсек трясется, потому что боится это все потерять. При этом «офшорную аристократию» абсолютно не волнует, что их шкурные интересы не то, что не совпадают - а прямо противоречат интересам России.

Потому что их идеология – это доллар, а настоящая Родина – это США, Великобритания и остальной Запад. Простой пример для наглядности. Это для нормальных людей Порошенко (бывший президент Украины, отдавший приказ о наступлении на Донбассе летом 2014 года) и Аваков (одиозный бывший глава МВД, расплодивший банды неонацистов) – кровавые упыри, недостойные ходить по земле. А для российской олигархии – это соседи по Лазурному берегу, с которыми можно быстро и с выгодой «порешать вопросы».

«Офшорная аристократия», которая на самом деле является агентами влияния, до дрожи боится своих реальных хозяев на Западе, поэтому стремится любой ценой удержать Россию от достойного ответа на выходки Байдена, Джонсона и прочего западного паноптикума. Вот поэтому и имеем картину, когда Россия все эти годы клеймит украинское руководство за войну на Донбассе - и тут же в промышленных масштабах продает на Украину горюче-смазочные материалы, а также поставляет электричество, уголь и другие ресурсы.

Получи, Байден, гранату!

Вот поэтому и имеем ситуацию, когда для Запада именно Россия кругом виновата – даже если предлагает «Ребята, давайте жить дружно!» Вот поэтому и имеем расстановку сил, когда Россия только оправдывается и отступает – когда отступать уже просто некуда.

Воевать – это не вариант, приходит к выводу директор Центра политической информации Алексей Мухин в своем Telegram-канале. А вот перейти в активное экономической наступление России можно и нужно!

«Но кто нам мешает перейти в активное экономическое наступление с целью заставить этих "крестоносцев", псов-рыцарей притормозить, а то и вспять повернуть, организовать им Чудское озеро да Вороний камень?» - задается вопросом политолог.

Мухин четко разъясняет – Россию сдерживает «офшорная аристократия», имеющая интересы на Западе.

«Да, наша "оффшорная аристократия", имеющая интересы на Западе, мешает российским властям развернуться - сопли жуёт, трясясь за активы и недвижку в Лондоне, в Штатах».

А между тем, продолжает Алексей Мухин, если Россия захочет – может сделать больно коллективному Западу. Да так, что мало не покажется.

«А, между тем, Россия, как часть мировой экономики имеет вполне конкретные рычаги влияния на ситуацию на Западе: поставки энергоносителей, зерна, металлов... В конце концов, российский киберпотенциал никто не отменял, можно ввести ограничения на "утечку мозгов". Я могу продолжать и продолжать: это будет больно для западных "демократий", надо понимать. И это, кстати, понимают здравые акторы и эксперты на Западе, регулярно предупреждающие своих политиков от опасности эскалации.

России пора переходить к активным действиям, в первую очередь – в виде ответных масштабных санкций, резюмирует Мухин.