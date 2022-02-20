В Турции сообщили, что Эрдоган рассчитывает в ближайшее время обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины

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20 февраля 2022, 20:27 Источник: ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины. В воскресенье официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган готовится к телефонным переговорам с Путиным по Украине.

Калын отметил, что предложение президента Турции организовать встречу президентов России и Украины, по сути, является самым важным и конкретным предложением по выходу из этого кризиса.

По словам официального представителя Эрдогана, его попытки организовать встречу Путина и Зеленского продолжаются. В ходе недавнего визита на Украину Эрдоган обсуждал это с Зеленским. Он поднимал этот вопрос с господином Путиным.

Ибрагим Калын полагает, что в ближайшее время состоятся очередные телефонные переговоры, в ходе которых будет вновь поднята эта тема.

Как заявил Калын, турецкая сторона поддерживает контакты с российскими коллегами и продолжает готовиться к визиту Владимира Путина в Турцию.