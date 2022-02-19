Столтенберг: если Россия хочет меньше НАТО у своих границ, она получит больше НАТО

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19 февраля 2022, 16:52 Источник: ТАСС

Йенс Столтенберг, Tobias Hase/globallook.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что НАТО не угрожает ни России, ни другим странам. При этом требование России о нерасширении НАТО и о неразмещении вооружений альянса на Восточном фланге неприемлемо.

Если Кремль хочет «иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО», - заявил генсек альянса. А если власти РФ хотят разделить НАТО, то они лишь «получат еще более единый альянс», - добавил он.

«Текущий кризис демонстрирует важность трансатлантических отношений для европейской безопасности. Две мировые войны и холодная война научили нас, что реальной безопасности в Европе нет без сильных трансатлантических связей», - отметил Столтенберг.

Он призвал Россию отвести войска от границ Украины. По его мнению, «это должно стать важным первым шагом на пути к мирному урегулированию [кризиса]».

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации ситуации на Украине пока не видно.