Вице-президент США Камала Харрис: Россия продолжает сужать окно возможностей для диалога

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19 февраля 2022, 15:20 Источник: ТАСС

Камала Харрис, Tobias Hase/globallook.com

США надеются на дипломатическое разрешение украинского кризиса, но если этого не произойдет, последствия для России будут «жесткими», заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте конференции.

«Мы все еще открыты для дипломатического решения. Но если этого не будет, то будут последствия. И они будут жесткими и молниеносными», - сказала Харрис.

По мнению Вашингтона, Россия, «продолжает сужать окно возможностей для диалога», но несмотря на это США все же надеются, что дипломатические переговоры принесут результат, подчеркнула вице-президент Соединенных Штатов.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни.