Косачев назвал слова Байдена о ситуации в Донбассе поощрением силовой операции со стороны Киева

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19 февраля 2022, 08:37

Константин Косачев, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/ globallookpress.com

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев назвал слова президента США Джо Байдена о нарушении прекращения огня самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в Донбассе поощрением силовой операции со стороны Киева. Так он отреагировал на видеообращение американского лидера по Украине.

«Это - прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом. Чудовищно»,- написал сенатор в Facebook.

Косачев отметил, что в критически ситуации каждое заявление – «судьбоносно». Сенатор добавил, что сказанное сейчас - это «предательство Вашингтоном и их союзниками миллионов людей, причём с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только одного - чтобы они предотвратили войну».

«И это предательство пресловутых западных идеалов и либеральных ценностей, где люди и их права якобы превыше любой политической конъюнктуры»,- резюмировал он.

Ранее Байден выразил мнение, что Россия попытается «атаковать» Украину в ближайшие дни.