Путин из-за переговоров с Лукашенко вряд ли посмотрит хоккейный полуфинал на Олимпиаде, в котором сыграют Россия и Швеция

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18 февраля 2022, 16:16 Источник: "Интерфакс"

Путин и Лукашенко, Сочи, 2015 г. Mikhail Metzel/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнения по поводу того, что Владимиру Путину удастся в пятницу посмотреть полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира, в котором Россия сыграет со Швецией.

«Не думаю», - ответил Песков на вопрос журналистов, посмотрит ли президент хоккейный матч, добавив, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся несколько часов.

На вопрос журналистов о том, не посмотрят ли президенты хоккей вместе, Песков ответил «нет».

Лидеры России и Белоруссии проводят в пятницу встречу в Москве. Президенты обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества, актуальные проблемы европейской безопасности и обеспечение национальных интересов двух стран, противостояние западным санкциям и проведение совместных военных учений.