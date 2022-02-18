Путин заявил, что РФ и Белоруссия в 2021 году серьезно продвинулись в создании Союзного государства

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18 февраля 2022, 15:25 Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу заявил, что в 2021 году Москва и Минск заметно продвинулись в создании Союзного государства.

Владимир Путин в рамках переговоров с Александром Лукашенко в Кремле обратил внимание на то, что РФ и Белоруссия утвердили 28 союзных программ.

Российский лидер отметил, что "больше всего радует" активное развитие экономики, а также очень хорошие показатели роста товарооборота. По словам Путина, проделанная работа в сфере интеграции "дает конкретную отдачу". "За этим стоят рабочие места, уровень жизни людей и заработные платы", – уточнил глава РФ.