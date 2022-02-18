Кубанские единороссы провели конференцию

Аргументы Недели. Кубань → Политика 13+

18 февраля 2022, 13:01

Члены кубанского отделения «Единой России» провели в Краснодаре конференцию, в которой поучаствовали глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин, председатель регионального Заксобрания Юрий Бурлачко и первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

Говоря о планах на ближайшее время, партийцы рассказали о проекте «Народная программа», по которому предполагается в этом году благоустроить 219 общественных территорий и отремонтировать на территории края 41 школу. Проводимая совместно с партией, программа по обеспечению медиков жильём, должна к 2025 году привлечь дополнительные кадры в регион.

Отдельной темой обсуждения стали предстоящие выборы. Так, Кубань станет площадкой для тестирования избирательных технологий. По словам депутата ЗСК Олега Бойченко, регион получает такую возможность на предстоящих выборах в региональный парламент, после которых сможет поделиться опытом с другими субъектами перед президентскими выборами 2024 года. За это время местные партийцы также смогут провести ревизию сторонников. Бойченко добавил, что в работе с однопартийцами и сторонниками наметились изменения, в том числе диктуемые пандемией. Она вынуждает единороссов выработать новую систему взаимодействий. «По новой системе мы планируем проводить выборы в ЗСК в 2022 году. А уже потом, набравшись опыта, будем работать на президентских выборах», - резюмировал он.

Участники встречи выбрали также секретарём краевого отделения партии Николая Гриценко.