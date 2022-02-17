Турецкая газета Karar назвала десять регионов РФ «тюркскими республиками»

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17 февраля 2022, 20:23 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Турецкая газета Karar опубликовала статью, в которой перечислила десять регионов Российской Федерации "автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости". В публикации издания говорится, что в мире в настоящее время насчитывается от 200 до 250 миллионов тюрок.

Всего существует семь тюркских государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и оккупированный Северный Кипр, независимость которого признала только Анкара.

Газета пишет, что примерно одна треть тюрок проживает в Турции. Издание назвало автономные районы с тюркским большинством — Синцзян-Уйгурский автономный район в Китае (в статье называется Восточным Туркестаном), Гагаузия в Молдавии, Каракалпакстан в Узбекистане и Нахичевань в Азербайджане. Далее газета перечислила "автономные тюркские республики", среди которых оказались десять регионов РФ: Татарстан, Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия и Карачаево-Черкесия.

В публикации отмечается, что не во всех республиках представители тюркских народов составляют большинство.