Столтенберг: НАТО продолжают дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины и поставляют Киеву вооружение

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17 февраля 2022, 16:31 Источник: ТАСС

Йенс Столтенберг

Страны НАТО продолжают дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины, но пока не видят признаков деэскалации и предоставляют Киеву инструкторов и военное снаряжение. В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран североатлантического альянса заявил, что союзники прикладывают значительные дипломатические усилия для урегулирования серьезного кризиса.

По его словам, несмотря на заявления российских властей, признаки деэскалации не заметны. Йенс Столтенберг отметил, что кроме инструкторов, военного снаряжения и разведданных, страны НАТО предоставляют Киеву и значительную финансовую помощь для урегулирования ситуации.

Генсек альянса заключил, что "НАТО помогает Украине защищать себя, а самозащита - право каждой страны, и союзники по НАТО помогают ей".

Столтенберг пояснил, что альянс ждет от России сокращения численности военнослужащих вокруг Украины и на ее территории.