На Кубани собрались восстановить девять детских здравниц

Аргументы Недели. Кубань → Политика 13+

17 февраля 2022, 10:40

Председатель кубанского Заксобрания Юрий Бурлачко поддержал идею восстановления детских лагерей, которую недавно одобрил Совфед. Ранее инициировать такую программу предложила Валентина Матвиенко. В Краснодарском крае постоянно выявляют неработающие сейчас учреждения детского отдыха. За последнее время принято решение о восстановлении девяти из них.

По словам спикера регионального парламента, это предложение особо актуально для Кубани, поскольку регион и без того ценится в стране среди прочего как детская здравница. Только в прошлом году боле полутора тысяч организаций приняли около 290 тысяч детей (более 100 тысяч из них приехали из других регионов и стран). На это каждый год тратится около двух миллиардов рублей, а в прошлом году сумма достигла 2,3 миллиардов.

При этом сферу детского отдыха Бурлачко назвал более затратной, чем отдых взрослого населения и обратил внимание на то, что в таком случае потребуется господдердка.

«В этой связи считаю, что выделение средств в рамках соответствующей федеральной программы окажет значительную помощь регионам в сохранении и развитии сети стационарных детских лагерей и санаториев. У нас в крае их 100. И несмотря на поддержку из краевого бюджета, финансовых средств для их полноценного развития не хватает», - отметил председатель ЗСК.