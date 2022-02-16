Лавров: истерия Запада о планах нападения России на Украину вызывает глубокое недоумение

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16 февраля 2022, 14:27

С. Лавров, фото с сайта Кремля

Распространяющаяся истерия Запада о якобы планах нападения России на Украину вызывает "глубокое недоумение". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду высказался по поводу активных утверждений западных стран о возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Глава МИД РФ назвал это истерией Запада вокруг Украины.

Как сказал Лавров журналистам, у России это вызывает глубокое недоумение. "Что бы мы ни делали у себя на территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести", - рассказал Лавров и оценил: "Это элементарное отсутствие воспитания".

Западные СМИ даже назначили время вторжения, а когда срок прошел, перенесли его.