Лавров в ходе переговоров с Генсекретарем ООН Гутеррешем сообщил о ведущихся переговорах с НАТО по безопасности

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14 февраля 2022, 22:45

Сергей Лавров, фото: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Лавров подробно проинформировал Гутерреша о ведущихся переговорах со странами-членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности России.

Между главой МИД РФ и генсеком ООН состоялся обстоятельный обмен мнениями по Сирии, Ливии, деятельности Миссии ООН в Косово.

Лавров и Гутерреш подчеркнули важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике и подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодного сотрудничества России со всемирной Организацией.

Глава МИД России привлек особое внимание к проблемам, которые испытывает Постпредство РФ при ООН из-за невыполнения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях всемирной Организации в том, что касается возвращения заблокированных американцами официальных помещений Постпредства, а также выдачи виз его сотрудникам и членам российских делегаций, участвующим в работе Генассамблеи и ее главных комитетов.