Лавров через два дня встретится с главой МИД Италии Ди Майо

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14 февраля 2022, 16:35 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров днем в понедельник, 14 февраля, заявил, что через два дня проведет встречу с руководителем Министерства иностранных дел МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва намечает ряд контактов, в рамках которых продолжит обсуждение темы гарантий безопасности.

Руководитель российского Министерства иностранных дел уточнил, что завтра у него состоится встреча с главой МИД Польши Збигневом Рау, а через два дня – с руководителем итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо. "И другие контакты намечаются", – доложил Сергей Лавров президенту РФ Владимиру Путину.