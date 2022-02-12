Помощник президента РФ Ушаков: в телефонном разговоре Путина и Байдена не делался акцент на санкциях

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12 февраля 2022, 22:21 Источник: ТАСС

Джо Байден, Adam Schultz/globallook.com

Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге, посвященном итогам телефонного разговора президентов России и США, состоявшемся в субботу вечером, сообщил о некоторых деталях беседы глав государств.

Так, он отметил, что акцент на санкциях против России в разговоре не делался.

«Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером», - заявил Ушаков.

Он также сообщил, что в беседе не затрагивался инцидент с обнаружением в субботу подлодки ВМС США в территориальных водах РФ в районе Курильской гряды.

Что касается важного для России вопроса о гарантиях безопасности, то, по словам Ушакова, Джо Байден в ходе разговора предложил Владимиру Путину ряд соображений по озабоченностям Москвы, однако они не касаются ключевых российских предложений.

«Российская сторона внимательно проанализирует [предложения Байдена], будем их несомненно учитывать, но, к сожалению, эти соображения не затрагивают центральных ключевых российских инициатив», — сказал Ушаков.