Глава МИД Турции Чавушоглу предостерег Запад от заявлений о нападении России на Украину, потому что они сеют панику среди людей

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12 февраля 2022, 21:22 Источник: ТАСС

Флаг Турции, Thorsten Gutschalk/globallook.com

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу считает, что Западу нужно быть осторожнее с заявлениями о якобы планируемом нападении России на Украину и озаботиться проблемой снижения напряженности. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN Turk.

«Если это не соответствует действительности, то западным странам следует осторожно делать заявления, создающие атмосферу паники на Украине», - заявил Чавушоглу.

Он сообщил также, что Турция получила от источников в России и Белоруссии опровержения информации о готовящемся «вторжении» на Украину.

«Западные СМИ ранее заявляли, что Россия может вторгнуться в любой момент. США обращают внимание на возможность начала крупномасштабной войны в короткие сроки. Российские и белорусские источники, с которыми мы общались, это отрицают. Белорусские источники также отрицают возможность нападения на Украину через Белоруссию. Нам нужно сосредоточиться на снижении напряженности», - сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.

Ранее сообщалось о готовности Турции предоставить площадку для переговоров Путина и Зеленского.