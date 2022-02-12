Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море для масштабных учений по обороне Крыма

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12 февраля 2022, 08:42 Источник: РИА Новости

море, фото: pixels.com

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море для масштабных учений ВМФ России по обороне Крымского полуострова. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Корабли Черноморского флота вышли в море и на полигоны боевой подготовки из Севастополя и Новороссийска в ходе начального этапа учений. Руководит процессом командующий ЧФ Игорь Осипов.

«Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника»,- пояснили в отделе.

Корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

В учениях принимают участие фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны.