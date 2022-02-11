ОДКБ вмешивается тогда, когда государства не справляются

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11 февраля 2022, 20:36 Герман Напольский

Фото: politring.com

В задачи Организации Договора о коллективной безопасности входит вмешательство в ситуацию только тогда, когда сами государства с ней не справляются, заявил бывший Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

По его мнению, упреки в адрес Организации и ее руководства на предмет того, что она не реагирует на те или иные явления, являются далеко не всегда уместными, так как "Организация - это не генеральный секретарь, а ее государства-члены".

Николай Бордюжа также обратил внимание на то, что для решения вопросов в Организации имеются Силы быстрого реагирования, которые представляют из себя не только войсковые компоненты, это спецназ МВД.

"Военно-техническое и военно-экономическое сотрудничество в ОДКБ также находится на весьма высоком уровне - с 2005 года действует соглашение, согласно которому Россия по внутригосударственным ценам продает вооружение своим союзникам, а заводам потом компенсируют убытки за продажи по заниженным ценам", - добавил эксперт.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Марат Сыздыков подчеркнул, что ОДКБ в его республике действовала быстро и решительно, а присутствие миротворческих сил, осуществлявших охрану критических объектов инфраструктуры, позволило казахстанским силам правопорядка перегруппироваться и непосредственно заняться восстановлением порядка. Весьма важным было то, что представители ОДКБ не произвели ни единого выстрела, что было достаточно просто "показать автомат".