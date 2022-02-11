Долги за капремонт понизили рейтинг глав территорий Челябинской области

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11 февраля 2022, 12:39 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

Отрицательный баланс фонда капремонта создает инфраструктурные риски для населенных пунктов.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг глав муниципалитетов Челябинской области. В нем отразились события уходящей недели.

В этот раз на акции мэров серьезно повлияла ситуация с ЖКХ. «Глав.Индекс» отметил понижение рейтинга у глав территорий, где в фондах капремонта на начало года оказался отрицательный баланс. Речь идет о Миассе (глава — Григорий Тонких), Аше (Вадим Сергеев ), Златоусте (Максим Пекарский), Катав-Ивановске (Николай Шиманович ) и Чебаркуле (Светлана Виноградова).

Авторы телеграм-канала «Полит 74» подчеркивают, что накопленные долги создают серьезные инфраструктурные риски для территорий.

Отрицательный баланс на начало 2022 года также был в фонде капремонта Усть-Катава. Однако акции главы города Сергея Семкова находятся в зоне разнонаправленной динамики за счет заявления, сделанного Роскосмосом. Дело в том, что усть-катавские вагоностроители будут работать над большим заказом по производству трамваев в течение 2022-2023 годов. А значит, на градообразующем предприятии будет экономическая стабильность, что напрямую повлияет на социально-экономическое положение всего города.