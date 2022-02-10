Захарова: переговоры Трасс и Лаврова свелись к «озвучиванию твитов»

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10 февраля 2022, 21:59

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его британской коллеги Лиз Трасс свелись к «озвучиванию твитов».

Захарова отметила, что невозможно и неэффективно говорить лозунгами. По ее словам, переговоры предполагают диалог или монолог, но с возможностью комментариев, ответов на вопросы, обмена мнениями.

«А это даже не лозунги - посмотрите и послушайте эту речь западных партнеров - знаете, что это такое? Это озвученные твиты»,- высказала дипломат в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Представитель МИД добавила, что Twitter на заре своего появления предполагал сообщения в 140 знаков, поскольку этого было вполне достаточно для передачи мысли. Захарова назвала это «клиповым сознанием», подчеркнув, что теперь появилось «твитовое».

«Сформировалось уже целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке - это уже и есть передача смысла. Все туда можно уложить»,- резюмировала она.

Ранее Лавров охарактеризовал переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс как «разговор немого с глухим».