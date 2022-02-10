RT выяснил, что криптовалюта ФБК Навального выводится в Латвию

Аргументы Недели → Политика 13+

10 февраля 2022, 12:04

фото: pixabay.com

В 2021 году, по данным анализатора блокчейна BTC, Фонду борьбы с коррупцией (признанному в России экстремистским) Алексея Навального пожертвовали 13,4 биткоина (ВТС). Также ФБК получил 20 ETH (криптовалюта Ethereum). Вдвое увеличилось и количество переводов на криптокошелёк.

По мнению экспертов, это не значит, что ФБК обрёл новую популярность после ареста его основателя Алексея Навального. Просто жертвовать деньги традиционными способами после признания фонда экстремистским стало небезопасно, - передает RT.

Криптовалюта является одновременно публичной и анонимной системой. Зная адрес кошелька, любой сможет выяснить, сколько денег туда поступило и сколько вывели. Но понять, кому принадлежит кошелёк, невозможно.

Как минимум один из адресов, на который выводят средства, расположен в Латвии. Наводку дали сами сотрудники ФБК в инструкции для подписчиков, оставив на одном из скриншотов внутренний номер кошелька.

Политолог, бывший сотрудник МВД Сергей Карнаухов напомнил, что за поддержку экстремистских организаций грозит до восьми лет тюрьмы. Поэтому криптовалюту используют как самый анонимный способ пожертвования, не привлекающий внимания к отправителям.