Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал Сидоров заявил о сохранении угрозы эскалации на юго-востоке Украины

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10 февраля 2022, 11:52 Источник: ТАСС

фото: Миноброны Украины

В настоящее время на Украине размещаются иностранные военнослужащие, представители американских и европейских частных военных компаний, страны ЕС поставляют Киеву вооружение, оказывают военно-техническую помощь.

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров в четверг на брифинге заявил о сохранении угрозы постоянной эскалации конфликта на юго-востоке Украины на фоне поставок вооружения Украине от западных партнеров.

Как отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ, "характерным показателем" воздействия Запада на строительство и развитие вооруженных сил Украины является их "приведение к стандартам НАТО".

По словам генерала, только с января 2022 года из США на Украину поставлено около 650 тонн боеприпасов и оружия различного назначения. В Минобороны Украины несколько часов назад сообщили, что для нужд ВСУ из Великобритании прибыла партия военно-технической помощи и опубликовали в соцсети видео.

Сидоров заявил, что для реализации намеченных планов привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники.

"На этом фоне влияние на состояние региональной безопасности продолжает оказывать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины ввиду постоянной угрозы его эскалации", - подчеркнул генерал.