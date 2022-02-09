В МИД РФ заявили, что Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы

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9 февраля 2022, 21:40 Источник: МИД России

МИД России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В МИД РФ в среду, 9 февраля, заявили, что страна выступает за равноправный диалог с Великобританией, а также подчеркнули, что Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы.

В преддверии переговоров главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс во внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Москвы и Лондона разные позицию по целому ряду международных и двусторонних проблем, однако в РФ исходят "из полезности содержательного диалога".

В МИД подчеркнули, что в настоящий момент российско-британские отношения находятся на низкой отметке, причем не по вине Москвы. Данное положение усугубляется жесткой антироссийской, на грани здравого смысла, риторикой официальных лиц Великобритании.