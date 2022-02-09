Сергей Марков: Запад подталкивает Россию к применению вооруженных сил

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9 февраля 2022, 18:50 Источник: facebook.com/sergey.markov.5

Фото: facebook.com/sergey.markov.5

Политолог Сергей Марков поделился своим мнением по поводу призыва некоторых западных стран к России начать предметный диалог по безопасности в Европе.



Сергей Марков, политолог:



- США, Франция, Германия, Польша готовы начать диалог с Россией по вопросам безопасности. Но только при условии, что Россия отведет свою армейскую группировку от границы. Но парадокс в том, что Россия многие годы призывает к серьезному диалогу по безопасности. И страны Запада просто игнорируют эти призывы. И только российская группировка на границе заставила их сделать эти заявления. А без российской группировки на границе они опять будут игнорировать предложения России. А если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России.



А второй парадокс в том, что нельзя эту группировку долго держать на границе без действия, — потому что тогда к ней привыкнут и будут воспринимать ее не как угрозу.



Пока реальный ответ Запада на требования России усилить безопасность России, — ослабление безопасности России путем массовой переброски войск к границе с Россией и путем массовой переброски оружия политическому режиму, который называет себя в состоянии войны с Россией и прямо называет Россию своим врагом.



Таким образом получается, что США, Франция, Германия фактически подталкивают Россию к применению ее вооруженных сил.



