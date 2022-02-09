Парламент Южного Урала стал лидером рейтинга открытости в принятии решений

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9 февраля 2022, 10:18 Анна Поперечная Источник: Глав.Индекс

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Депутаты Челябинской области заняли 21 место во всероссийском рейтинге региональных парламентов по результатам прошедшего года.



Исследование «Парламент на ладони» подготовили специалисты Фонда развития городского самоуправления. Основными критериями стали открытость принятия решений, законотворческой работы, обратной связи с гражданами, социальная доступность парламента, внутренняя открытость.

Глав.Индекс отметил, что Законодательное Собрание Челябинской области среди регионов УрФО по этим параметрам занимает первое место. Авторы телеграм-канала подробно расписывают, за что уральским парламентариям снижали баллы в рейтинге. В большинстве случаев это наличие прямых трансляций в интернете, доступность архива видеозаписей, публикация стенограмм на официальном сайте.

Единственным критерием, неизменно реализованным всеми 85 парламентами, является публикация сведений о доходах депутатов. Таковы требования закона. Авторы исследования также сделали вывод, что наметившийся тренд на обновление парламентов несколько дестабилизирует ситуацию в целом. Думается, это мало относится к Челябинской области. Кстати, по итогам 2020 года, южноуральские парламентарии занимали 71 место в общероссийском рейтинге.