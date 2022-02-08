Политолог Александр Камкин: Германия вынуждена балансировать между Вашингтоном и Москвой

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8 февраля 2022, 22:09 Источник: "Экономика сегодня"

Олаф Шольц и Джо Байден, Kay Nietfeld/globallook.com

Канлцер ФРГ Олаф Шольц вынужден балансировать между Москвой и Вашингтоном, чтобы соблюсти интересы Германии. Поэтому он не делает публичных заявлений о санкциях по «Северному потоку-2». Такое мнение высказал политолог Александр Камкин.

Во вторник экс-президент США Дональд Трамп высказал возмущение, что, говоря об антироссийских санкциях в ходе своего визита в Вашингтон, Шольц даже не упомянул газопровод.

«На нового канцлера оказывается колоссальное давление как проамериканского лобби в ФРГ, так и американского политического истеблишмента, вследствие чего немцам чрезвычайно трудно соблюсти баланс интересов», – считает Камкин.

США для немцев — главный рынок сбыта. «Северный поток-2» - возможность для них стать крупнейшим газовым хабом для Европы. Поэтому Германии приходится балансировать между Москвой и Вашингтоном.

«Берлин боится получить новый Dieselgate в отместку за рьяную поддержку «Северного потока – 2», а с другой стороны, Берлину необходим проект, который даст немцам функцию газового хаба для половины Европы », – объясняет эксперт.