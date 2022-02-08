На этой неделе Евросоюз может смягчить правила въезда для вакцинированных

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8 февраля 2022, 12:38 Источник: France 2

Париж, pixabay.com

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон во вторник, 8 февраля, заявил, что на этой неделе могут появиться новые правила, связанные с облегчением въезда вакцинированных на территорию Евросоюза.

"Мы над этим работаем на уровне Франции и Европы", – уточнил сегодня Клеман Бон. Дипломат подчеркнул, что уже на этой неделе будут обнародованы новые европейские правила для привитых людей, которые прибывают в Евросоюз. Речь идет об облегчении режима.

Уточняется, что в ближайшие дни во Франции также могут объявить об отмене тестов на COVID-19 по прибытии в страну для тех, кто вакцинировался.