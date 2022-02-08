На этой неделе Евросоюз может смягчить правила въезда для вакцинированных

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон во вторник, 8 февраля, заявил, что на этой неделе могут появиться новые правила, связанные с облегчением въезда вакцинированных на территорию Евросоюза.
"Мы над этим работаем на уровне Франции и Европы", – уточнил сегодня Клеман Бон. Дипломат подчеркнул, что уже на этой неделе будут обнародованы новые европейские правила для привитых людей, которые прибывают в Евросоюз. Речь идет об облегчении режима.
Уточняется, что в ближайшие дни во Франции также могут объявить об отмене тестов на COVID-19 по прибытии в страну для тех, кто вакцинировался.