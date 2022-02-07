Глава МИД ФРГ Бербок назвала поиск мирного решения конфликта вокруг Украины непростой задачей

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7 февраля 2022, 13:46 Источник: ТАСС

глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Frederic Kern via www.imago-imag/www.imago-images.de

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в понедельник, 7 февраля, заявила, что важно продолжать поиск дипломатического решения ситуации вокруг Украины, однако подчеркнула, что это непростая задача.

Анналена Бербок уточнила, что, совершая вторую за несколько недель поездку на украинскую территорию, она продолжает попытки решить опасный конфликт мирно, поскольку именно это лежит в основе дипломатии. Однако, по словам министра, мир убедился, что сделать это нелегко.

Глава МИД ФРГ обратила внимание на то, что речь сейчас идет "о мире в Европе", вследствие чего необходимо "решительно бороться" в целях разрядки ситуации.