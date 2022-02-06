Владимир Путин пожелал «дорогому другу» Эрдогану побыстрее справиться с коронавирусом

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6 февраля 2022, 19:49 Источник: Сайт Кремля

Реджеп Тайип Эрдоган, Xinhua/globallook.com

Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с пожеланиями выздоровления от коронавируса, обратившись к нему со словами «дорогой друг».

«Уважаемый господин Президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать Вас и Вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», - говорится в телеграмме президента Путина.

«Я хотел бы поблагодарить президента России, моего друга Владимира Путина, за его добрые послания и наилучшие пожелания», — написал в ответ президент Турции в своем твиттере.

Вчера стало известно, что Эрдоган и его жена заболели ковидом. Случилось это через два после визита президента Турции в Киев. Сегодня, как сообщил ТАСС, положительный тест на коронавирус сдал и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сопровождавший Эрдогана во время визита на Украину.