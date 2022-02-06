Сенатор Пушков после заявления Госдепа о возможной видеопровокации России напомнил США про созданные ими фейки

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6 февраля 2022, 10:04 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал Госдеп после предложения "поверить США на слово" о планах Москвы снять фейковое видео про нападение Украины.

Алексей Пушков заметил, что нет ничего удивительного в том, что корреспондент издания "Ассошиейтед пресс" Мэтт Ли позволил себе не поверить новой "лапше" про русских, озвученной в ходе брифинга Госдепа.

Сенатор напомнил о "зариновой атаке" в сирийской Думе, которая впоследствии оказалась постановкой, организованной "Белыми касками", – тогда фейковую информацию о случившемся финансировали спецслужбы Великобритании и США.