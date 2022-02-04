Захарова: говоря о «причастности» России к «утечке» ответа по гарантиям, Нуланд признала открытую игру России

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4 февраля 2022, 12:32

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США играют «краплёными» картами. Так дипломат отреагировала на слова замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о причастности Москвы к «утечке» в СМИ письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям безопасности.

«Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые карты. Ничего нового, но от Вас это слышать приятно»,- написала она в своем Телеграм-канале.

Напомним, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в СМИ ответов Вашингтона и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.