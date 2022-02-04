Самолет Путина начало качать перед приземлением в Пекине

СМИ опубликовали видео, на котором запечатлена посадка самолета президента России Владимира Путина в Пекине. Глава государства прибыл на церемонию открытия зимних Олимпийских игр.
На кадрах видно, что перед приземлением самолет российского лидера начало сильно качать. Затем воздушное судно спокойно опустилось на взлётно-посадочную полосу.
Ролик опубликовали в Телеграм-канале «Пул №3». Пользователи заметили, что самолет якобы «махнул крылом».
Официального комментария по этому поводу нет.
Ранее сообщалось, что в Пекине начались переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках беседы политики обсудят международную проблематику, в частности, диалог России с США и НАТО.