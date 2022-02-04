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Самолет Путина начало качать перед приземлением в Пекине

4 февраля 2022, 11:59

Владимир Путин, фото: kremlin.ru СМИ опубликовали видео, на котором запечатлена посадка самолета президента России Владимира Путина в Пекине. Глава государства прибыл на церемонию открытия зимних Олимпийских игр. На кадрах видно, что перед приземлением самолет российского лидера начало сильно качать. Затем воздушное судно спокойно опустилось на взлётно-посадочную полосу. Ролик опубликовали в Телеграм-канале «Пул №3». Пользователи заметили, что самолет якобы «махнул крылом». Официального комментария по этому поводу нет. Ранее сообщалось, что в Пекине начались переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках беседы политики обсудят международную проблематику, в частности, диалог России с США и НАТО.

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