Вячеслав Володин о запрете вещания Deutsche Welle в России: меры могли бы быть еще более жесткими

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3 февраля 2022, 22:31 Источник: Telegram

Вячеслав Володин, Russian State Duma/globallook.com

Депутаты Госдумы полностью поддерживают меры о запрете вещания в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle и считают, что они могли быть еще более жесткими. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Странным выглядит возмущение представителей правительства и общественности Германии относительно запрета деятельности «Дойче Велле» в нашей стране. Разве это не то же самое, что вы делаете против RT DE», - задается вопросом Володин.

Запрет вещания RT DE на территории Германии, по его словам, - это, по сути дела, цензура и нарушение свободы слова.

«Те, кто пытается таким образом вести себя против нашей страны, должны понять: пора заканчивать с этими решениями. Только взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов может вам помочь вести диалог с Россией», - обращается он к властям ФРГ.

«Меры, принятые нашим министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть еще более жесткими. Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим»,- заключает Володин.

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