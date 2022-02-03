Аргументы Недели Политика 13+

Кадыров заявил, что встретится с премьером Мишустиным 3 февраля в Москве

, 16:36 Источник: РИА Новости

Кадыров заявил, что встретится с премьером Мишустиным 3 февраля в Москве
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

После встречи 2 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг направился в правительство. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Instagram выложил сегодня видео, как Кадыров в правительстве рассказывает, что у него сегодня по поручению президента РФ планируется встреча с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами.

"Сейчас по его поручениям прибыл в правительство. Сейчас, если получится, зайду к председателю правительства, потом к заместителям, министрам. Так дальше будем стараться решать острые вопросы", - рассказывает глава Чечни.

Рамзан Кадыров из Дома правительства также рассказал, что встреча с Владимиром Путиным вчера была доброй, были острые вопросы, нужно было личное участие президента.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

История

Мамай никогда не был золотоордынским ханом, и всегда оставался темником

Мамай никогда не был золотоордынским ханом, и всегда оставался темником

Некоторые пользователи соцсетей, не зная истории, предпочитают упоминать некого хана Мамая, правившем в Золотой Орде в 14-м столетии. Великого темника и «генератора интриг» они частенько называют монгольским ханом. По правде неизвестно , о ком они говорят, но уж точно не о темнике-узурпаторе, которого разгромили русские богатыри на Куликовом поле. Настоящий Мамай никогда не был ханом и не провозглашал себя таковым. Его задача состояла скорее в манипуляции ханами. Он командовал ими, как хотел, и фактически представлял собой могущественного теневого властителя. Но он никогда за всю свою жизнь не был коронован, и никем ханом не признавался.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество