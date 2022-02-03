Кадыров заявил, что встретится с премьером Мишустиным 3 февраля в Москве

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3 февраля 2022, 16:36 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

После встречи 2 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг направился в правительство. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Instagram выложил сегодня видео, как Кадыров в правительстве рассказывает, что у него сегодня по поручению президента РФ планируется встреча с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами.

"Сейчас по его поручениям прибыл в правительство. Сейчас, если получится, зайду к председателю правительства, потом к заместителям, министрам. Так дальше будем стараться решать острые вопросы", - рассказывает глава Чечни.

Рамзан Кадыров из Дома правительства также рассказал, что встреча с Владимиром Путиным вчера была доброй, были острые вопросы, нужно было личное участие президента.

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