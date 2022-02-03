Южноуральцам предлагают оценить январские заявления депутатов Госдумы

Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

3 февраля 2022, 11:55 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

В анонимном голосовании можно выбрать одно из 5 высказываний.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» запустил очередной опрос. В нем читателям предлагают выбрать среди 5 заявлений и предложений, сделанных в январе 2022 года депутатами Государственной Думы РФ от Челябинской области, то, с которым они согласны.

Для ответа возможны такие варианты: «Системно учить учителей бороться с буллингом в школах» (Яна Лантратова, «Справедливая Россия — За правду»); «Закрепить общие требования к онлайн-выборам всех уровней» (Дмитрий Вяткин, «Единая Россия»); «Ликвидировать пенсионный фонд России» (Валерий Гартунг, «Справедливая Россия — За правду»); «Ввести штрафы за выброс животных на улицу» (Владимир Бурматов, «Единая Россия»); «Сократить бюрократическую нагрузку на учителей» (Максим Гулин, «Новые люди»).

Напомним, что в прошлый раз «Глав.Индекс» предлагал челябинцам выбрать район города, который они могли бы посоветовать для проживания своим знакомым, которые собираются переехать в мегаполис.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости