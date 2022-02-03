РБК: Владимир Мазур рассматривается на пост губернатора Томской области

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3 февраля 2022, 10:07 Источник: РБК

Владимир Мазур, фото: admtobolsk.ru

Новым губернатором Томской области может стать заместитель начальника кремлевского управления по внутренней политике (УВП) Владимир Мазур. По данным источников РБК, Мазур рассматривается в качестве основного кандидата. При этом окончательного решения еще нет.

Владимир Мазур работает в Управлении делами президента с 2020 года, курирует тему местного самоуправления. До прихода в администрацию президента РФ Мазур был вице-губернатором Калужской области.

СМИ неоднократно прогнозировали отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина в 2021 году. Выборы губернатора региона состоятся в 2022 году.

Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. После окончания средней школы закончил профессионально-техническое училище № 33, по специальности «Газоэлектросварщик».

В 1984—1986 годах служил в Советской армии. В 1992 году окончил Томский госуниверситет.

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