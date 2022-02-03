Путин: Россия и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства

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3 февраля 2022, 08:32

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства. По словам главы государства, страны создали условия для движения вперед.

«… заложенные нами в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве идеи позволили нашим странам выйти на беспрецедентно высокий уровень партнёрства, качественно изменили его характер и масштаб, создали условия для дальнейшего совместного движения вперёд»,- отметил политик в интервью Медиакорпорации Китая.

Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоятся в Пекине 4 февраля – в день открытия зимних Олимпийских игр.

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