Путин: Россия и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства
3 февраля 2022, 08:32
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства. По словам главы государства, страны создали условия для движения вперед.
«… заложенные нами в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве идеи позволили нашим странам выйти на беспрецедентно высокий уровень партнёрства, качественно изменили его характер и масштаб, создали условия для дальнейшего совместного движения вперёд»,- отметил политик в интервью Медиакорпорации Китая.
Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоятся в Пекине 4 февраля – в день открытия зимних Олимпийских игр.
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