МИД РФ опубликовал послание Лаврова главам внешнеполитических ведомств по тематике неделимости безопасности

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1 февраля 2022, 22:35 Источник: МИД РФ

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил 28 января иностранным коллегам послание по тематике неделимости безопасности. 1 февраля текст обнародовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ. Министр добавил, что представители Запада «в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации». По его словам, смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, «что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого».

«Рассуждая о нынешней ситуации в Европе, наши коллеги из США, НАТО и Евросоюза постоянно взывают к «деэскалации» и призывают Россию «выбрать путь дипломатии». Хотим напомнить: мы уже не одно десятилетие шли этим путем»,- подчеркнул дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности.

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