В Верховной раде создана комиссия по расследованию причин потери Крыма

Верховная рада Украины 1 февраля создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма. Инициатором данного проекта стала депутат Елизавета Богуцкая.
Ключевой задачей временной следственной комиссии будет являться проверка информации о фактах содействия должностных лиц госорганов и органов местного самоуправления Украины России во "временной оккупации" Крыма в период с 2013 по 2014 год.
Кроме того, в рамках расследования планируется собрать данные и получить объяснения от лиц, предприятий, учреждений, организаций, которые якобы принимают участие в деятельности, связанной с "оккупацией" Крыма.
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