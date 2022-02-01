В Верховной раде создана комиссия по расследованию причин потери Крыма

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1 февраля 2022, 16:35 Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Vyacheslav Maevskiy/Russian Look

Верховная рада Украины 1 февраля создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма. Инициатором данного проекта стала депутат Елизавета Богуцкая.

Ключевой задачей временной следственной комиссии будет являться проверка информации о фактах содействия должностных лиц госорганов и органов местного самоуправления Украины России во "временной оккупации" Крыма в период с 2013 по 2014 год.

Кроме того, в рамках расследования планируется собрать данные и получить объяснения от лиц, предприятий, учреждений, организаций, которые якобы принимают участие в деятельности, связанной с "оккупацией" Крыма.

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