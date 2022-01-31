Псаки подтвердила, что Лавров и Блинкен проведут переговоры 1 февраля

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31 января 2022, 22:30 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила вечером 31 января, что госсекретарь США Энтони Блинкен проведет разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник, 1 февраля.

Джен Псаки в рамках брифинга отметила, что глава американского Государственного департамента проведет разговор с руководителем Министерства иностранных дел России завтра. По ее словам, эта беседа станет следующим шагом в рамках дипломатических усилий и контактов Вашингтона по кризису вокруг Украины.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что власти США исходят из того, что дверь для дипломатического взаимодействия с Россией всегда должна быть открыта.

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