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Авторы Corriere Della Sera Баттистини и Габанелли назвали НАТО устаревшим форматом, воспринимающим Россию как врага

, 15:21 Источник: Corriere della Sera

Авторы Corriere Della Sera Баттистини и Габанелли назвали НАТО устаревшим форматом, воспринимающим Россию как врага
флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image/www.imago-images.de

Итальянская газета Corriere Della Sera опубликовала материал, в котором говорится, что одним из способов наладить отношения Запада с Россией является реформирование Североатлантического альянса.

По мнению авторов статьи Франческо Баттистини и Милены Габанелли, текущая вовлеченность как России, так и Соединенных Штатов Америки в украинский кризис была предопределена еще тридцать лет назад – в момент обретения Украиной независимости.

Журналисты выразили уверенность в том, что в современном мире конкурентные отношения с РФ пойдут Западу на пользу значительно больше, чем демонизация страны, которая может стать ценным партнером. По утверждению Баттистини и Габанелли, НАТО нуждается в переопределении своих целей, поскольку холодная война давно закончилась, вследствие чего Россия теперь является не врагом альянса, а конкурентом.

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