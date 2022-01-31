Авторы Corriere Della Sera Баттистини и Габанелли назвали НАТО устаревшим форматом, воспринимающим Россию как врага

Итальянская газета Corriere Della Sera опубликовала материал, в котором говорится, что одним из способов наладить отношения Запада с Россией является реформирование Североатлантического альянса.
По мнению авторов статьи Франческо Баттистини и Милены Габанелли, текущая вовлеченность как России, так и Соединенных Штатов Америки в украинский кризис была предопределена еще тридцать лет назад – в момент обретения Украиной независимости.
Журналисты выразили уверенность в том, что в современном мире конкурентные отношения с РФ пойдут Западу на пользу значительно больше, чем демонизация страны, которая может стать ценным партнером. По утверждению Баттистини и Габанелли, НАТО нуждается в переопределении своих целей, поскольку холодная война давно закончилась, вследствие чего Россия теперь является не врагом альянса, а конкурентом.
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