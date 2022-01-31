Kyodo: Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за обострения ситуации вокруг Украины

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31 января 2022, 07:29 Источник: ТАСС

Борис Джонсон, Pool/Keystone Press Agency/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный на середину февраля визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

В сообщении говорится, что британская сторона уведомила Японию об отмене визита, в том числе «из-за обострения ситуации вокруг Украины».

При этом официальной информации о предстоящем визите Джонсона в Токио не было, но 29 января японский телеканал NHK сообщил, что премьер Великобритании прибудет в страну в середине февраля и встретится с премьер-министром Фумио Кисидой. Среди тем, которые планировалось обсудить, были названы Китай, Украина, коронавирус и меры по декарбонизации энергетики.

30 января Борис Джонсон заявил, что ситуация, которая в последнее время сложилась на украинской границе, вызывает все больше беспокойства.

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