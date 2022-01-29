МИД РФ назвал «крайней стадией маразма» сюжет швейцарской телекомпании о стягивании российских войск к украинской границе

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29 января 2022, 22:17 Источник: ТАСС

Военные учения, MOD Russia/globallook.com

МИД России обвинил в непрофессионализме журналистов швейцарской телерадиовещательной компании SRF, показавшей сюжет под названием «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной».

В заявлении, выпущенном по этому поводу, МИД назвал сюжет «крайней стадией маразма». Комментируя слова автора о том, что Россия перебрасывает огромные силы на границу с Украиной, ведомство указывает, что журналист принял за «переброску» подготовку к учениям.

«Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям "Союзная решимость - 2022", в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа»,- говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

МИД счел свидетельством непрофессионализма подобные сюжеты и порекомендовал авторам обратиться в Минобороны России.

«Хотите рассказать об учениях - обращайтесь к Минобороны России (видео без контекста заимствовать-то научились). Там вас и картой пользоваться научат, и с фактурой познакомят. Расскажут, что такое проверка оборонного потенциала»,- сказано в заявлении МИД.

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