Сергей Караганов: Никаких переговоров с НАТО у нас нет, мы просто «общаемся»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 января 2022, 14:12

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

О новых геополитических реалиях на фоне информационной войны России и Запада в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову рассказал почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Александрович Караганов.



- Перед началом переговоров с НАТО после «ультиматума Путина», наш президент ездил в Индию. Все начали говорить - какой это мощный ход! Там такое было! А какое было - никто не говорит.



- Давайте начнем с того, что никаких переговоров с НАТО у нас нет. Переговоры подразумевают планируемый результат. А мы просто «общаемся». А переговоры мы ведем с Индией, Китаем. Почему-то забывается, что военное сближение с Поднебесной - это один из сильнейших аргументов в наших разговорах с западными «коллегами». Наше военно-политическое и военное сближение с Пекином как минимум утраивает как наши силы, так и силы Китая. Это довольно сложная игра с большими ставками.



- А что было в Индии?



- Думаю, если бы даже я знал, то если бы озвучил секретные договоренности, вашу газету бы закрыли. А может, и не только ее. Но я, к счастью, ничего не знаю, поэтому и не говорю.



- Почему немцы отказались поставлять на Украину оружие?



- Потому что они прекрасно понимают, что одним из вариантов некоторых учений была бы отработка ударов по Германии. Кстати, несколько лет назад на одних из учений у нас проводилась, якобы, имитация ударов по Польше. Но это не значит, что мы собираемся бить. Мы просто начинаем правильно действовать и перестаем играть по тем правилам, которые нам навязывали. Мы были слабы и немножко глуповаты.



- Думаете, это в прошлом?



- Надеюсь.



Полностью интервью с Сергеем Карагановым смотрите на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ





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