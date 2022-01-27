Компания «Молдовагаз» хочет подписать новый контракт с «Газпромом»

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27 января 2022, 14:14 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава молдавской компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что «Молдовагаз» и российская корпорация «Газпром» могу подписаться новый контракт из технических соображений, потому что в действующее соглашение внесено много поправок.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сказал, что весной могут начаться переговоры по подписанию нового контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом». По его словам, новое соглашение не означает, что у республики будут новые поставки газа. Он подчеркнул, что Молдавия и сейчас получает топливо на хороших условиях.

29 октября 2021 года «Газпром» и «Моловагаз» продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. «Газпром» заявил, что было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с условием своевременной 100% оплаты текущих платежей.

В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат, понадобилась отсрочка. В декабре «Молдовагаз» смог погасить долг. Однако в январе республика вновь столкнулась с трудностями при погашении платежа «Газпрому», потому что закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.

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