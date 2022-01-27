Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп может вынудить его покинуть США

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27 января 2022, 08:34 Источник: ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Госдепартамент предупредил российских дипломатов, что посол РФ в Вашингтоне будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

26 января Антонов сообщил об отъезде из США группы сотрудников российского посольства вместе с членами семей. Они уезжают из-за ограничения США сроков командировок сотрудников дипмиссии тремя годами.

По словам посла, в сентябре дипломатов пригласили в Госдеп и дали список из 55 человек. Часть из них - 27 человек - должны были уехать и уезжают к 30 января, и 28 человек уезжают к 30 июня. Об их высылке не предупредили, пригрозили - если эти люди не уедут в указанный день, то на следующий день они лишаются дипломатических привилегий и могут быть арестованы.

Посол РФ в США рассказал, что дипмиссия связывается с Госдепом регулярно. Сотни нот было направлено с просьбой дать возможность посетить российские объекты.

"Никаких подвижек ни в отношении дипсобственности, ни в отношении выдачи виз, ни развития отношений не происходит. ... Я вижу лишь тенденцию к ухудшению, а на последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было четко сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Штатов к апрелю, если не будут выполнены ряд условий Вашингтона по предоставлению виз охранникам посла США в Москве",- раскрыл Анатолий Антонов.

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