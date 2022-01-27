Экс-глава Интерпола Украины Куликов: вступление России в НАТО снимет напряжение в мире

Бывший глава Интерпола Украины Кирилл Куликов заявил, что снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО. Политик уточнил, что идею о вхождении Москвы в состав военно-политического блока озвучило «некое американское СМИ».
Куликов отметил, что решением всех вопросов является вступление России в НАТО. Он подчеркнул, что основная задача НАТО в современных условиях — это противостоять угрозам терроризма, режимам и так далее.
Бывший депутат Рады считает, что по этим вопросам Россия и члены Североатлантического альянса могут быть союзниками. При этом он отметил, что такой сценарий из разряда «невероятных».
Экс-глава Интерпола Украины призвал искать выход из сложного внешнеполитического положения невоенным путем.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.