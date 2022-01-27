Экс-глава Интерпола Украины Куликов: вступление России в НАТО снимет напряжение в мире

Аргументы Недели → Политика 13+

27 января 2022, 08:08 Источник: Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Бывший глава Интерпола Украины Кирилл Куликов заявил, что снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО. Политик уточнил, что идею о вхождении Москвы в состав военно-политического блока озвучило «некое американское СМИ».

Куликов отметил, что решением всех вопросов является вступление России в НАТО. Он подчеркнул, что основная задача НАТО в современных условиях — это противостоять угрозам терроризма, режимам и так далее.

Бывший депутат Рады считает, что по этим вопросам Россия и члены Североатлантического альянса могут быть союзниками. При этом он отметил, что такой сценарий из разряда «невероятных».

Экс-глава Интерпола Украины призвал искать выход из сложного внешнеполитического положения невоенным путем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости