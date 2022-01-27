Дмитрий Медведев: единственная возможность избежать войны — договариваться

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27 января 2022, 07:23 Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев, фото с сайта Кремля

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что единственная возможность избежать войны — договариваться по гарантиям безопасности, это переговоры и использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности. Однако он подчеркнул, что есть большое количество людей, которые зарабатывают, спекулируют на эскалации, кто-то по недомыслию, а кто-то — проводя определенную политическую линию.

Дмитрий Медведев привел в пример одно из высказываний сенатора США, когда говорил о тех, кому выгодна конфронтация. Зампредседатель Совбеза вспомнил, что где-то неделю назад прочитал высказывание «маразматического старика» из сената США, который сказал, что не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и США. По мнению Медведева, автору такого высказывания, наверное, все равно, так как ему много лет, он свое пожил и решил воздать всем по заслугам. Зампред подчеркнул, что это паранойя, и такое комментировать не хочется.

По его словам, очень печально, когда люди, облеченные властью, говорят такие вещи.

Также Дмитрий Медведев добавил, что Карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации. Он также подчеркнул, что тем не менее такие слова произносят, только что это — маразм или же некая политическая спекуляция? Он подчеркнул, что это в любом случае очень опасно.

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