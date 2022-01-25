Алексей Фартыгин назначен заместителем губернатора Алексея Текслера

Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

25 января 2022, 09:26 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Он сменит Евгения Голицина, возглавившего облизбирком.

Алексей Фартыгин назначен заместителем губернатора Челябинской области. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Текслер. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На посту замгубернатора Алексей Фартыгин будет курировать южные территории региона. Он сменит Евгения Голицына, который сейчас является председателем областной избирательной комиссии.

Добавим, что ранее Алексей Фартыгин занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости