Алексей Фартыгин назначен заместителем губернатора Алексея Текслера

Он сменит Евгения Голицина, возглавившего облизбирком.
Алексей Фартыгин назначен заместителем губернатора Челябинской области. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Текслер. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
На посту замгубернатора Алексей Фартыгин будет курировать южные территории региона. Он сменит Евгения Голицына, который сейчас является председателем областной избирательной комиссии.
Добавим, что ранее Алексей Фартыгин занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.
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